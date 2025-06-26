Павел Дацюк соберет мировых звезд хоккея на «УГМК Арене»

В конце лета, 30 августа, на «УГМК Арене» в Екатеринбурге состоится хоккейный матч The Magic Game. Для игры уральский спортсмен Павел Дацюк соберет мировых звезд хоккея из России, США и Канады, сообщили в пресс-службе матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дацюк

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Павел Дацюк

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В товарищеском матче примут участие Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федорова, Валерий Каменский и многие другие, чьи имена еще не объявлены — пока составы команд еще формируются.

Со всеми участниками Павел Дацюк выступал в российских и зарубежных командах, а также завоевывал золотые медали Олимпиады и чемпионата мира, Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. «Это станет грандиозным событием в мире спорта и в моей жизни. Я рад, что в Екатеринбург приедут звезды мирового хоккея. Их игра и профессионализм являются вдохновением для тысяч мальчишек и девчонок. И после игры эти ребята с горящими глазами и желанием работать начнут свой новый спортивный сезон»,— рассказал чемпион.

Напомним, строительство «УГМК Арены» завершили в начале февраля. Открытие состоялось 10 марта, в день матча между «Автомобилистом» и ЦСКА. Площадь арены составляет 111,6 тыс. кв. м., комплекс может вместить 12 тыс. зрителей спортивных мероприятий и 15 тыс. зрителей в случае проведения концертов.

Ирина Пичурина