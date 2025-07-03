Bloomberg: США сняли ограничения на экспорт в Китай программ для создания чипов

Администрация США отменила требование о получении экспортных лицензий на продажу программного обеспечения (ПО) для проектирования микросхем в Китае, сообщает Bloomberg. Решение было принято после заключенного Вашингтоном и Пекином торгового соглашения, призванного смягчить ряд ограничений по критически важным технологиям.

Министерство торговли США уже проинформировало трех поставщиков ПО — Synopsys Inc. , Cadence Design Systems Inc. и Siemens AG — о том, что требования о получении лицензий на ведение бизнеса в Китае больше не действуют. Siemens сообщила, что уже восстановила полный доступ к своему ПО и технологиям для китайских клиентов. Synopsys и Cadence заявили, что находятся в процессе возобновления этих услуг для КНР.

В июне делегации Вашингтона и Пекина договорились о снижении взаимных пошлин. Сборы на товары из КНР снизятся до 55%, на американские — до 10%. Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка авансом получит китайские магниты и редкоземельные металлы, а окончательные условия он обсудит с главой Китая Си Цзиньпином при личном общении.

Подробности — в материале «Ъ FM» «США и Китай доторговались до перемирия».