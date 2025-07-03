Пентагон: удары США отбросили ядерную программу Ирана на два года назад

США считают, что американские удары по Ирану отбросили ядерную программу республики на два года назад. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, атака на три ядерных объекта в Иране отодвинула иранскую ядерную программу на один-два года назад. «Это выводы разведки, входящей в структуру министерства обороны США»,— сказал господин Парнелл.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения. Президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.

После телеканал CNN опубликовал ранние разведданные, согласно которым американские удары не смогли полностью уничтожить ядерную программу Ирана. После публикации материала президент США Дональд Трамп несколько раз назвал факты в нем «фейковыми», а также анонсировал пресс-конференцию с военными представителями.