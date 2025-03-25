Припарковаться в Ростове

С апреля в Ростове-на-Дону заработает новый сервис каршеринга. Оператор «Ситидрайв» планирует разместить в городе сначала 300 автомобилей с последующим расширением автопарка. Компания намерена составить конкуренцию другому крупному российскому сервису краткосрочной аренды – «Делимобилю», который с парком в 700 машин работает в донской столице с 2018 года. Эксперты отмечают, что приход на Дон одного из российских лидеров в своей нише может привести к снижению стоимости каршеринга и росту качества услуги.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Со 2 апреля в Ростове начнет работу сервис каршеринга «Ситидрайв». Компания разместит на улицах города 300 машин марок Kia Rio, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 7 Pro, Skoda Rapid и Haval Jolion Elite. Пользователи смогут совершать поездки на расстояние до 250 км от границ города, а в рамках пакетных тарифов — до 2 тыс. км. Однако в компании рассчитывают, что первые пользователи каршеринга будут использовать машины, прежде всего, для передвижения по городу: пока в карту покрытия сервиса не включены даже города-спутники Батайск и Аксай.

Стоимость минуты составит около 11-12 руб., сообщили в компании. «При этом "Ситидрайв" берет на себя оплату городских парковок, топлива, техническое обслуживание и ремонт автомобилей», — добавили в пресс-службе.

По мнению гендиректора «Ситидрайва» Эдуарда Мингажева, Ростов-на-Дону — динамично развивающийся город с активным населением. «Мы уверены, что каршеринг станет востребованным и удобным решением для многих (местных) жителей», — подчеркнул господин Мингажев.

Каршеринг «Ситидраив» — сервис краткосрочнои аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Всего в парке компании 19 тыс. автомобилей. Сейчас сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

В компании не раскрывают объем инвестиций в запуск в Ростове и прогноз по их окупаемости, но отмечают, что настроены вкладываться в дальнейшее развитие в городе и намерены со временем расширить автопарк и занять на рынке региона лидирующую позицию.

Сейчас самым популярным в Ростове-на-Дону остается сервис каршеринга «Делимобиль», работающий здесь с 2018 года.

«В городе растет проникновение каршеринга как неотъемлемой части транспортной инфраструктуры и альтернативы личному автомобилю. В 2024 году спрос на аренду машин в "Делимобиле" вырос на 25%. Парк расширился до 700 автомобилей, их стало в два раза больше, чем в 2023 году», — рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе компании.

В «Делимобиле» также отметили, что Ростов-на-Дону вошел в число городов, где спрос на услуги каршеринга растет наиболее высокими темпами: количество проданных минут выросло на 25% год к году. «Почти 83% пользователей каршеринга в 2024 году это мужчины, среди которых наибольшей популярностью сервис пользуется в возрастных группах 18 – 25 лет и 36 – 45 лет. В то же время доля женщин среди пользователей каршеринга динамично растет. По итогам 2024 года она превысила 17%», — уточнили в компании.

Сейчас карта покрытия сервиса позволяет начинать и завершать аренду по всему городу, а также в расположенных рядом с мегаполисом Батайске и Аксае. Популярностью у ростовчан пользуются длительные поездки. По итогам 2024 года, количество аренды от одного дня выросло на 83%. «В основном это поездки из столицы области по другим городам и ближайшим областям. Некоторые пользователи брали автомобиль для поездки в отпуск в Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Казань», — добавили в «Делимобиле».

Территориальный руководитель ГК «Альфа-Лизинг» в Ростове-на-Дону Вера Гулянская отметила, что спрос на каршеринг быстро растет. «Впервые сервис каршеринговых услуг появился в Ростове в 2018 году, — пояснила эксперт. — Парк состоял из 60 автомобилей. Уже через год регион занял четвертое место в десятке субъектов РФ с наибольшим объемом рынка каршеринга — 20 поездок на одного пользователя. Однако пандемия внесла коррективы в развитие сегмента: в 2020 году в Ростове-на-Дону из трех представленных здесь каршеринговых компаний закрылись две. Но после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, востребованность каршеринга в регионе увеличилась: в 2024 году спрос на краткосрочную аренду авто вырос на 11%».

По мнению госпожи Гулянской, у Ростова большие перспективы для развития данного вида услуг. «Желание одного из российских лидеров каршеринга выйти на рынок Ростовской области подтверждает наличие в регионе высокого спроса на такую услугу. По состоянию на 2025 год, спрос вырос более чем на 70%. Это обусловлено ростом внутреннего туризма, высокими ценами на новые автомобили и их обслуживание», – уверена Вера Гулянская.

По ее словам, приход нового игрока на рынок Ростова-на-Дону усилит конкуренцию. Это может привести к снижению стоимости краткосрочной аренды и обеспечить рост качества услуги. «Если сервис обеспечит комфортные условия, то это положительно повлияет на транспортную систему города. Но важно учитывать возможные риски (например, дефицит парковок в регионе) и совместно с муниципальными и региональными властями принимать меры для того, чтобы нивелировать эти риски», – подытожила эксперт.

Кристина Федичкина