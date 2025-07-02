Крымчанин попал под уголовное дело за оправдание атак БПЛА на резиденцию Путина

Житель Керчи стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма из-за комментариев в соцсетях про атаки БПЛА на резиденцию президента России в Кремле. Об этом «Ъ» сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю. «Гражданин РФ 1975 года рождения, используя псевдоним Ай Яй, со своей страницы в Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента РФ в Кремле»,— уточнили в ФСБ.

По информации правоохранителей, лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованном сообщении признаков оправдания терроризма. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Ранее другой крымчанин стал фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму за посты в соцсетях об уничтожении Крымского моста.

Александр Дремлюгин, Симферополь