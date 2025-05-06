В призывах к уничтожению Крымского моста обвинили жителя полуострова

Житель Крыма стал фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму за посты в соцсетях. Об этом рассказали «Ъ» в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю. По данным спецслужбы, 52-летний житель поселка Советский написал в украинских чатах в Telegram комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Ранее в Севастополе заключили под стражу местного жителя, призывавшего вступить в запрещенные на территории РФ террористические организации.

Александр Дремлюгин, Симферополь