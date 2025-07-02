«Золотое яблоко» ищет большой офис для штаб-квартиры в Москве

Косметическая сеть «Золотое яблоко» ищет офисное помещение площадью 10–12 тыс. кв. м для своей штаб-квартиры в Москве, сообщили «Ъ» четыре собеседника на рынке недвижимости. В компании подтвердили эту информацию. Там уточнили, что офис требуется для консолидации подразделений и обеспечения резерва для будущего роста.

Головной офис «Золотого яблока» сейчас находится в Екатеринбурге. В Москве ритейлер занимает около 2 тыс. кв. м в офисах: это помещение в бизнес-центре «Брюсов» недалеко от станции метро «Тверская», также небольшие площади у компании есть в деловом кластере «Москва-Сити».

В условиях низкой вакантности на офисном рынке Москвы подобрать подходящий вариант сложно. К концу 2025 года в городе, по данным Nikoliers, будут пустовать только 4,9% площадей, на 0,6 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова предполагает, что аренда объекта для сети обойдется в 720 млн руб. в год.

Подробности — в материале «Ъ» «"Золотое яблоко" созрело для столицы».