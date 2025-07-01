Главные новости за 1 июля. Воронеж, Белгород, Курск, Тамбов
Силовики обыскали управление строительной политики Воронежа
На инфраструктуру для расширения воронежской ОЭЗ может потребоваться 4,9 млрд
Гладков не считает восстановление жилья в приграничье «сизифовым трудом»
«Ренессанс» выкупил воронежский спиртзавод «Этанол спирт»
«Мираторг» вложил в курские активы порядка 138 млрд рублей
Воронежский суд заключил под стражу главу охранной организации
Часть обхода города Курска отремонтирует «Суджанское ДРСУ № 2»
Терсхему по вывозу мусора в Тамбовской области подготовит подрядчик из Татарстана
Вратарь воронежского «Факела» Виталий Гудиев номинирован на приз имени Льва Яшина