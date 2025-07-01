Главные новости за 1 июля. Воронеж, Белгород, Курск, Тамбов

Силовики обыскали управление строительной политики Воронежа

На инфраструктуру для расширения воронежской ОЭЗ может потребоваться 4,9 млрд

Гладков не считает восстановление жилья в приграничье «сизифовым трудом»

«Ренессанс» выкупил воронежский спиртзавод «Этанол спирт»

«Мираторг» вложил в курские активы порядка 138 млрд рублей

Воронежский суд заключил под стражу главу охранной организации

Часть обхода города Курска отремонтирует «Суджанское ДРСУ № 2»

Терсхему по вывозу мусора в Тамбовской области подготовит подрядчик из Татарстана

Вратарь воронежского «Факела» Виталий Гудиев номинирован на приз имени Льва Яшина