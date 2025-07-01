Вратарь воронежского «Факела» Виталий Гудиев номинирован на приз имени Льва Яшина

Голкипер воронежского футбольного клуба «Факел» Виталий Гудиев включен в список претендентов на ежегодную награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Приз, учрежденный в 1960 году, традиционно вручается лучшему голкиперу по итогам сезона Российской премьер-лиги и Кубка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер воронежского футбольного клуба «Факел» Виталий Гудиев

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Голкипер воронежского футбольного клуба «Факел» Виталий Гудиев

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В сезоне 2024/2025 Гудиев провел 18 матчей, из которых пять отстоял «всухую». В общей сложности за сезон он пропустил 25 мячей.

Виталий Гудиев родился 22 апреля 1995 года во Владикавказе. Является воспитанником местной ДЮСШ «Спартак». В 2011 году начал профессиональную карьеру в клубе «Алания», где дебютировал в Первой лиге в матче против «Мордовии». В премьер-лиге впервые сыграл 27 октября 2012 года в составе «Алании» в матче с «Зенитом». С 2014 по 2022 год выступал за грозненский «Терек» (позже — «Ахмат»), после чего провел один сезон в подмосковных «Химках». С июня 2023 года является игроком «Факела», подписал с клубом двухлетний контракт. Всего Гудиев провел 194 матча в профессиональной карьере, в 53 из них сохранил ворота.

Сейчас голосование за лучшего вратаря продолжается. Его лидер — голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

Организатором приза имени Льва Яшина является издательский дом «Коммерсантъ»: его редколлегия определяет победителя, после чего вручается сама награда.