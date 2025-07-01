Воронежский суд заключил под стражу главу охранной организации

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Воронежской области заключил под стражу на два месяца главу частной охранной организации, подозреваемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о бывшем генеральном директоре ООО «Экономическая безопасность — гарант» Борисе Бакаеве. Как рассказали в суде, подозреваемый заключен в СИЗО по 27 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля 2022 года по февраль текущего на тот момент генеральный директор частного охранного предприятия в рамках контракта с бюджетным учреждением выставлял на пост охраны лиц, не обладающих правом осуществления охранной деятельности и не получивших в установленном законом порядке удостоверение частного охранника. Как считают в МВД, предприниматель, используя свое служебное положение, подготавливал и предоставлял в заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения об оказании охранных услуг на общую сумму 95,91 млн руб.

По собственным данным, ООО «Экономическая безопасность — гарант» занимается комплексной безопасностью объектов и частных лиц 17 лет. Клиентами компании являются Воронежский государственный университет, городская клиническая больница скорой медицинской помощи, областная клиническая больница №1 и областная клиническая офтальмологическая больница. По данным Kartoteka.ru, учредителем ООО является Любовь Бакаева, а генеральным директором — Сергей Лапшин. Борис Бакаев возглавлял компанию в 2005-2024 годах. Выручка ООО по итогам 2024 года составила 126,6 млн руб., чистая прибыль — 73,6 млн руб.

Владимир Зоркий