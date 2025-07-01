Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежский суд заключил под стражу главу охранной организации

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Воронежской области заключил под стражу на два месяца главу частной охранной организации, подозреваемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о бывшем генеральном директоре ООО «Экономическая безопасность — гарант» Борисе Бакаеве. Как рассказали в суде, подозреваемый заключен в СИЗО по 27 августа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля 2022 года по февраль текущего на тот момент генеральный директор частного охранного предприятия в рамках контракта с бюджетным учреждением выставлял на пост охраны лиц, не обладающих правом осуществления охранной деятельности и не получивших в установленном законом порядке удостоверение частного охранника. Как считают в МВД, предприниматель, используя свое служебное положение, подготавливал и предоставлял в заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения об оказании охранных услуг на общую сумму 95,91 млн руб.

По собственным данным, ООО «Экономическая безопасность — гарант» занимается комплексной безопасностью объектов и частных лиц 17 лет. Клиентами компании являются Воронежский государственный университет, городская клиническая больница скорой медицинской помощи, областная клиническая больница №1 и областная клиническая офтальмологическая больница. По данным Kartoteka.ru, учредителем ООО является Любовь Бакаева, а генеральным директором — Сергей Лапшин. Борис Бакаев возглавлял компанию в 2005-2024 годах. Выручка ООО по итогам 2024 года составила 126,6 млн руб., чистая прибыль — 73,6 млн руб.

Владимир Зоркий