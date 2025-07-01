На инфраструктуру для расширения воронежской ОЭЗ может потребоваться 4,9 млрд

Создание инфраструктуры для расширения воронежской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Новоусманском районе может потребовать порядка 4,9 млрд руб. Об этом сообщил первый зампред облправительства Данил Кустов на встрече с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Терминал воронежской ОЭЗ «Центр»

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Терминал воронежской ОЭЗ «Центр»

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Проектная документация пока разрабатывается. Мы пока можем эту цифру определить методами и аналогами. С учетом того, что инфраструктуру необходимо будет строить очень оперативно, потому что есть потребность в этой площадке, мы ведем переговоры с потенциальными компаниями, которые могут поучаствовать в конкурсе и выйти на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры»,— отметил господин Кустов.

По словам зампреда, на прошлой неделе Воронежская область подала в Минэкономразвития РФ заявку для расширения ОЭЗ. В декабре 2024 года для этих целей в Левобережном районе облцентра был создан индустриальный парк «Масловский-2». Данил Кустов уточнил, что это рабочее название — по вопросу выбора постоянного власти хотят посоветоваться с промышленным сообществом.

Индустриальный парк будет расположен на 17 участках на 441 га в сумме. В феврале в ЕГРН был внесен проект межевания территории для строительства «Масловского-2».

Расширение воронежской ОЭЗ обсуждается с 2020 года. В 2021-м это планировалось сделать за счет соседних участков общей площадью 251 га. Впоследствии рассматривался вариант создания филиала «Центра» в соседних с Воронежем муниципалитетах. Однако в мае 2024 года власти выкупили 441 га между западной границей ОЭЗ и поселком Масловка в границах Воронежа, находящимися в собственности местных ООО «Сельхозальянс» и «Воронеж регистр», аффилированных друг с другом. Тогда губернатор Александр Гусев сообщал, что освоение земли начнется в 2025-м.

Алина Морозова, Сергей Калашников