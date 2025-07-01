«Мираторг» вложил в курские активы порядка 138 млрд рублей

АПХ «Мираторг» братьев Линников за период работы в Курской области инвестировал в развитие предприятий 138,3 млрд руб. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале после посещения промплощадок с Виктором Линником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка по производству желатина

Фото: Мираторг Площадка по производству желатина

Фото: Мираторг

За 15 лет работы в регионе «Мираторг» создал агропромышленный кластер, включающий мясоперерабатывающий комплекс, комбикормовый и кормовой заводы, предприятия по разведению и откорму свиней, зерновые компании, овцеводческий комплекс, а также перерабатывающие производства.

Ключевым активом, по словам господина Хинштейна, является мясоперерабатывающий комплекс — крупнейшая в Европе роботизированная хладобойня замкнутого цикла, охватывающая этапы от доставки животных до выпуска готовой продукции. Комплекс дал порядка 4,9 тыс. рабочих мест. В этом году здесь запущен проект по осушению иловых осадков.

В 2023 году на базе мясохладобойни запустили производство желатина — полный цикл глубокой переработки побочной продукции животноводства (также выпускает пищевой жир и влажный протеин). Тогда же «Мираторг» открыл селекционно-семеноводческий центр мощностью 52,4 тыс. т в год, специализирующийся на семянах кукурузы, зерновых и зернобобовых культур.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» стали известны подробности проекта «Мираторга» по развитию производства кормов для домашних животных в Курской области за 4 млрд руб. Мощность площадки в Пристенском районе планируется увеличить до 117 тыс. т в год.

Подробности — в публикации «Ъ-Черноземье» «Зверский аппетит».

Анна Швечикова