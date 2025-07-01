Гладков не считает восстановление жилья в приграничье «сизифовым трудом»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя восстановление жилья в приграничье, сказал, что не считает эту работу «сизифовым трудом». Об этом он заявил в интервью РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Мне говорят "сизифов труд". Жилые дома, многоквартирные, в Шебекино восстанавливали 14 раз. Многие говорят: "Вячеслав Владимирович, зачем, если все равно прилетит?" А вы хотите, чтобы три с половиной года этот дом стоял без крыши и без окон?»,— привел он распространенный аргумент.

По словам господина Гладкова, всего в Белгородской области отремонтированы почти 41 тыс. жилых домов и квартир. В работе остаются еще порядка 5 тыс. объектов.

Глава региона связал восстановление жилья с уровнем доверия населения: «Такой подход является залогом поддержки со стороны людей. Власть на месте, власть действует. Иногда не все получается, но желание и ответственность у нас точно есть». Он привел пример, когда «отселение» органа местного самоуправления из одного из административных центров привело к дестабилизации обстановки. Как следствие были приняты «управленческие решения».

Утром губернатор сообщил, что правительство РФ выделило 3,3 млрд руб. на новые дома для жителей приграничья, утративших его из-за атак ВСУ. Средства будут направлены жителям Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Белгородского, Шебекинского и Валуйского округов. С начала СВО федеральный центр направил в регион на эти цели около 23 млрд руб.

Анна Швечикова