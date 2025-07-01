Часть обхода города Курска отремонтирует «Суджанское ДРСУ № 2»

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» подвело итоги открытого конкурса по поиску подрядчика для ремонта части Юго-Восточного обхода города Курска в Курской области. Победителем стала компания, зарегистрированная в приграничье,— ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Всего на конкурс было подано две соответствовавшие требованиям заявки с одинаковым предложением, равным начальной цене в 955 млн руб. Ремонт автодороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Срок проведения работ — с 1 апреля 2026 года до 20 сентября 2027 года. За это время победитель должен провести капитальный ремонт четырехполосного участка дороги протяженностью 11,9 км. В числе требований — снять существующее асфальтобетонное покрытие методом холодного фрезерования с укладкой выравнивающего слоя, а также устроить нижний и верхний слои покрытия.

В марте «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» выиграло контракты на капремонт курских дорог в 2025–2026 годах за 2,1 млрд руб. Общая сумма начальных цен подрядов при этом составляла около 3 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова