Главные новости за 1 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургский аэропорт Пулково ввел плату за посещение зон для перекуров. За один поход теперь нужно заплатить 500 рублей.Также комната будет три раза в сутки закрываться на технический перерыв: с 6:00 до 6:45, с 15:00 до 15:45 и с 23:45 до 00:30. В аэропорту подчеркнули, что воздушные гавани не обязаны предоставлять бесплатные места для курения, а их содержание требует затрат на уборку и обслуживание.

Депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия») попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность введения платных зон курения в петербургском аэропорту Пулково. По словам господина Боярского-младшего, вместо введения альтернативы воздушная гавань стала требовать с пассажиров 500 рублей за каждый поход в курилку. Парламентарий подчеркнул, что из-за этих моментов в туалетах, как и прежде, будет стоять табачный дым.

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо». Он будет заниматься развитием детско-юношеского и молодежного хоккея, привлечением инвестиций и созданием инфраструктуры. По словам господина Ротенберга, он вместе с коллективом пострается выстроить эффективную систему подготовки резерва и создать передовые условия для команды.

В одном из крестообразных корпусов исторического комплекса бывшей тюрьмы «Кресты», скорее всего, разместится гостиница, сообщил генеральный директор «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев. В сентябре девелопер может вынести первые наработки концепции приспособления исторического комплекса на совет по сохранению культурного наследия.

Проект строительства этапа 4.1 Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Планируемый участок пройдет от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе по левому направлению и от улицы 2-й Луч по правому направлению, далее вдоль северного ж/д полукольца до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом.

Пассажирский рейс авиакомпании «РусЛайн» 7R 291 по маршруту Санкт-Петербург — Тамбов задержался в аэропорту Пулково на пять часов. Изначально самолет должен был отправиться в 06:55 вторника, 1 июля, однако позднее запланированное время вылета перенесли на 12:55. В самой авиакомпании задержку рейса пока не комментируют.

До конца текущего года планируется завершить основные работы по строительству транспортной развязки в Кудрово. Об этом в администрации 47-го региона сообщили по итогам выездной проверки объекта с участием главы комитета по дорожному хозяйству Дениса Седова. В рамках строительства на объекте планируется проложить 6,5 км дорог и развязок, а также возвести новый путепровод над Мурманским шоссе.

Полиция провела рейд по деревне Верхние Осельки, где проживают представители цыганского народа. Сотрудники правопорядка проверили 139 жилых домов. Выяснилось, что только 22 из них официально числятся и зарегистрированы в кадастровом реестре. Жильцы остальных 117 домов регулярно потребляют электроэнергию с ближайшей подстанции. При этом на зданиях висят красивые таблички с названием улиц и нумерацией.

Фонд капитального ремонта отремонтирует в 2025 году 14 крыш, 13 фасадов в 18 жилых домах на Невском проспекте. По словам председателя Жилищного комитета Дениса Удода, в настоящее время объем выполненных работ по ремонту крыш составляет – 44%, по ремонту фасадов – 50%. До 1 сентября будут завершены все работы на крышах. В октябре – на фасадах.