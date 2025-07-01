Авиарейс из Санкт-Петербурга в Тамбов задержали в Пулково на пять часов

Пассажирский рейс авиакомпании «РусЛайн» 7R 291 по маршруту Санкт-Петербург — Тамбов задерживается в аэропорту Пулково на пять часов. Изначально самолет должен был отправиться в 06:55 вторника, 1 июля, однако позднее запланированное время вылета перенесли на 12:55, следует из данных онлайн-табло Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Кроме этого, задерживается прибытие рейса того же перевозчика из Нарьян-Мара в Петербург. Самолет должен был приземлиться в Пулково еще накануне в 21:35. По последней информации прилет запланирован на 15:20.

В самой авиакомпании задержку рейсов пока не комментируют.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе в Пулково отменили пять рейсов авиакомпаний Smartavia, «Россия», «Северный ветер» и «Победа» в города Поволжья из-за плана «Ковер».

Андрей Цедрик