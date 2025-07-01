В одном из зданий старых «Крестов» откроют гостиницу

В одном из крестообразных корпусов исторического комплекса бывшей тюрьмы «Кресты», скорее всего, разместится гостиница, сообщил генеральный директор «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев. В сентябре девелопер может вынести первые наработки концепции приспособления исторического комплекса на совет по сохранению культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С большой долей вероятности на месте бывшей тюрьмы появятся гостиница, гастрокластер и музей тюрьмы, рассказал представитель девелопера, выигравшего торги на покупку «Крестов», на мероприятии IPG.Estate по итогам первого полугодия на рынке коммерческой недвижимости 1 июля. Сейчас на объекте проводится историко-культурная экспертиза.

«Надеемся, что осенью появятся предварительные заключения экспертизы, которые мы представим на совете по сохранению культурного наследия»,— отметил Дмитрий Беляев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что девелопер «КВС» стал новым владельцем петербургских «Крестов» в феврале 2025 года. Группа компаний «КВС» заплатила за комплекс бывшей тюрьмы 1,136 млрд рублей. Начальная стоимость объекта составляла 1 млрд рублей. Лот включал 4 га земли и более 40 тыс. кв. м построек на Арсенальной набережной.

Александра Тен