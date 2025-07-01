Полиция нашла нарушения при проверке 139 домов цыган в деревне Верхние Осельки

Полиция провела рейд по деревне Верхние Осельки, где проживают представители цыганского народа, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 1 июля. Сотрудники правопорядка проверили 139 жилых домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Выяснилось, что только 22 из них официально числятся и зарегистрированы в кадастровом реестре. Жильцы остальных 117 домов регулярно потребляют электроэнергию с ближайшей подстанции. При этом на зданиях висят красивые таблички с названием улиц и нумерацией.

Информацию о масштабных правонарушениях направили в администрацию Лесколовского муниципального образования. Еще около 20 жителей населенного пункта доставили в отдел полиции для дополнительной проверки через процедуру датилоскопирования. Пятерым представителям кочевого народа вручили повестки в военкомат о постановке на воинский учет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в октябре 2024 года полицейские задержали 19-летнего водителя, ранее скрывшегося от правоохранителей с помощью цыганского табора в деревне Верхние Осельки. В отделение также доставили его односельчан в возрасте от 22 до 41 года, один из которых помогал молодому человеку сбежать от сотрудников правопорядка.

Андрей Маркелов