Крым отдает швартовый

Крымское минимущество продает компании, управляющие морскими портами Ялты и Евпатории. Суммарная начальная стоимость активов — около 1,7 млрд руб. Сейчас морские порты полуострова работают с низкой загрузкой из-за ограниченного количества готовых к заходу судов в условиях санкций. Власти рассчитывают на задействование объектов под пассажирские перевозки и яхтенный туризм, но участники рынка сомневаются в что необходимый спрос будет обеспечен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Морской торговый порт в Ялте

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Морской торговый порт в Ялте

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минимущество Крыма выставило на торги по 100% в капиталах АО «Ялтинский морской порт» и АО «Евпаторийский морской порт». Начальная цена лотов — 1,49 млрд руб. и 192,9 млн руб. соответственно. Заявки принимаются с 2 по 28 июля, сказано в уведомлении на портале ГИС «Торги». Аукцион назначен на 1 августа. В минимуществе Крыма комментарий не предоставили.

Ялтинский и Евпаторийский порты — два из четырех портов Крыма, которые принадлежат региону. Керченский и Феодосийский порты в федеральной собственности, говорил глава Крыма Сергей Аксенов. Общая площадь акватории Ялтинского порта — 12,15 га. Включает пассажирский терминал пропускной способностью 1,3 млн человек в год, а также терминал по перевалке навалочных, насыпных и генеральных грузов, по данным ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря».

Порт Евпатории с акваторией 51,5 тыс. кв. м специализируется на перевалке генеральных и навалочных грузов. В 2023 году перевалка в порту выросла на 8,8%, до 352 тыс. тонн, говорил порталу «Морские вести России» нынешний замглавы ФГБУ Олег Борченинов. По данным «Морцентр-ТЭК», в первом квартале 2025 года порт Евпатории перевалил 77,7 тыс. тонн прочих насыпных грузов, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: через порт Севастополь за этот период было перевалено 240,3 тыс. тонн грузов, через порт Керчь — 687,6 тыс. тонн, через порт Феодосия — 27,9 тыс. тонн. Год к году объемы перевалки в этих портах сократились на 44,4%, 38,4% и 27,3% соответственно.

Ялтинский порт, рассказывал в прошлом году господин Борченинов, ориентируется на пассажирские перевозки. За девять месяцев 2024 года порты Ялта и Евпатория перевезли 399,32 тыс. человек, план на 2025 год — 450 тыс. человек, сообщал ТАСС со ссылкой на минтранс Крыма.

Сергей Аксенов в интервью ТАСС говорил, что сегодня морские порты региона не задействованы «даже на 10% своих возможностей». По его словам, низкая загрузка связана с тем, что заходящие суда находятся под санкциями и не могут ходить на других маршрутах. При этом, отмечал господин Аксенов, У Ялтинского и Евпаторийского портов есть потенциал в плане развития пассажирских перевозок, круизного и яхтенного туризма. О том, что на базе этих портов могут быть созданы яхтенные марины, говорил в апреле «РИА Новости» и глава крымского парламента Владимир Константинов.

Надежда Малышева из PortNews отмечает, что операторам судов сейчас уже не так критически страшны санкции, как еще три года назад, но важно наличие груза.

«Пока не ясна грузовая база, которую мог бы возить флот»,— указывает она. Кроме того, продолжает эксперт, возможно, требуется модернизация портов, и высокая страховка для рейсов на время военных действий может негативно влиять на экономику. «В этих условиях развитие яхтенных марин — одно из оптимальных, возможно среднесрочных, решений»,— полагает госпожа Малышева.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что в обоих случаях речь может пойти о приобретении портов для редевелопмента под пассажирское или яхтенное направление, так как серьезных предпосылок для значительного роста грузовой базы сегодня нет. При этом, по мнению эксперта, даже с учетом рисков, связанных с санкциями, оценка активов выглядит достаточно привлекательно. Хотя собеседник “Ъ” в отрасли указывает, что в России сегодня нет собственных морских круизных теплоходов, да и риски санкций, по его мнению, остаются сдерживающим фактором.

Анатолий Костырев