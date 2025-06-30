Персидский прилив

Владеющая более 53% Астраханского порта иранская Nasim Bahr Kish может полностью консолидировать этот актив. Компания направила остальным акционерам, среди которых «Ростех», предложение о выкупе их акций. Сделка, возможно, планируется под будущие долгосрочные инвестиции в порт, через который идет торговля России и Ирана. В основном это лесные грузы, зерно и масло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханский порт

Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС Астраханский порт

Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Иранская Nasim Bahr Kish, владеющая 53,66% ПАО «Астраханский порт», направила обязательное предложение о выкупе долей остальных акционеров, следует из сообщения российской компании. В предложении сказано, что Nasim Bahr Kish готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций.

Исходя из установленной стоимости в 37,8 тыс. руб. за бумагу, выкуп всех акций может обойтись примерно в 437,5 млн руб.

На эту сумму «Мир Бизнес Банк» (учрежден иранским Bank Melli) предоставил банковскую гарантию, говорится в предложении

Вторым крупным акционером ПАО «Астраханский порт» на конец 2024 года было государство с долей 25,5%, сказано в отчетности компании. В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче этого пакета «Ростеху». Еще 3,33% владеет кипрская Volga-Vaster-West Ltd, 1,52% — иранская Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand, 1,82% — Tamalaris Consolidated Limited. Последняя в материалах ЕС названа структурой, подконтрольной госкомпании Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). В Nasim Bahr Kish, согласно отчетности порта, по 33% принадлежат гражданам Ирана Зибе Шафегату, Мохсену Асгари и Мохсену Долатабади. В Астраханском порту, Росимуществе и «Ростехе» не ответили на запрос “Ъ”. Связаться с иранскими компаниями не удалось.

Астраханская область — один из логистических узлов МТК «Север—Юг». Как сообщал губернатор региона Игорь Бабушкин, более 90% грузов, проходящих через воднотранспортный узел области, следуют в Иран и обратно. Астраханский порт, сказано в отчете, увеличил грузооборот в 2024 году на 21,6%, до 947,33 тыс. тонн. В экспортных отгрузках основные объемы приходятся на лесные грузы, зерно и масло. С 2023 года порт формирует собственный флот.

Советник президента РФ Игорь Левитин говорил на ПМЭФ в этом году, что МТК «Север—Юг» остается для России одним из приоритетных направлений.

Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев отмечает, что формально у Nasim Bahr Kish уже давно мажоритарный контроль, поэтому обязательная оферта — это не требование законодательства. По его словам, иранская компания могла задуматься о консолидации под будущие долгосрочные инвестиции, а управлять активом в таком случае удобнее без миноритарных блокирующих голосов. Предложение, добавляет юрист, может быть направлено и на урегулирование прошлой процедуры, чтобы устранить потенциальные претензии ЦБ, оставив дверь открытой для принудительного выкупа акций, когда доля превысит 95%.

По словам юриста Forward Legal Максима Игнатова, мажоритарный акционер вправе по своей инициативе сделать остальным акционерам предложение о выкупе, осуществив добровольное предложение на условиях обязательного. Это, отмечает он, позволяет более гибко регулировать условия выкупа и тем самым аккумулировать пакет на более выгодных условиях. Как указывает господин Гусев, в реальных сделках крупный акционер часто подает обязательное предложение, когда получил сигналы заинтересованности хотя бы части миноритарных акционеров или понимает, что предложенная цена будет привлекательной.

Управляющий партнер «Поправка Бизнеса» Наталия Поправко также не исключает возможность точечных переговоров с миноритарными акционерами. Ключевой момент, по словам юриста, банковская гарантия, которая снимает главные риски по получению платежа.

Хотя, добавляет юрист, триггером для оферты могла стать и смена конечных бенефициаров или внутренняя реорганизация группы. Максим Игнатов уточняет, что срок рассмотрения оферты — 70 дней.

Источник “Ъ” в госструктурах отметил, что у акционеров, которым адресовано обращение, есть право продать свои акции, но нет такой обязанности. Росимущество еще в 2017 году планировало реализовать 25,5% порта на торгах по начальной цене 105,75 млн руб., но не получило заявок.

Анатолий Костырев, Айгуль Абдуллина