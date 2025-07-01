В Краснодаре продажи новых автомобилей в июне упали на 15%

В столице Кубани продажи новых автомобилей в июне 2025 года снизились на 15% относительно июня прошлого года. При этом по России в целом падение продаж составило около 20% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель южного дивизиона продаж ГК «Альфа-Лизинг» Владимир Воротилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам марта этого года падение продаж новых авто в Краснодарском крае достигало 25% по сравнению с тем же периодом 2024 года, тогда как по России падение продаж составляло 30% год к году. Авторынок региона в этом году восстанавливается быстрее, чем в целом по России, отмечает эксперт.

По мнению господина Воротилина, это связано с ростом интереса покупателей к новым автомобилям как российских брендов, так и китайских. Фаворитами стали марки Lada, Chery, Haval, Changan и Geely.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на Кубани рост стоимости нового автомобиля за 5 месяцев 2025 года в среднем составил 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в среднем по России иномарки подорожали на 4%, а отечественные автомашины – на 9%.

Андрей Пугачев