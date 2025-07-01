На Кубани новые автомобили с начала года подорожали на 2%

В Краснодарском крае рост стоимости нового автомобиля за 5 месяцев 2025 года в среднем составил 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в среднем по России иномарки стали дороже на 4%, а российские – на 9%. Такие данные «Ъ-Кубань» привел руководитель южного дивизиона продаж ГК «Альфа-Лизинг» Владимир Воротилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечает господин Воротилин, итог ценовых скачков привел к тому, что средняя цена нового китайского автомобиля на данный момент составляет 3,62 млн руб., а отечественного — 1,56 млн руб.

«Рост цен на новые автомобили в 2024 году (примерно на 50-70% по сравнению с 2022 годом) не остановился и продолжается до сих пор. Например, в июне 2025 года свои прайс-листы в сторону повышения пересмотрели семь автомобильных марок. Так, SWM увеличила их на 10-14%, а Sollers – на 4,5-5,7%. И наоборот, Chery, Haval, Rox, Solaris снижают цены на некоторые модели и их версии. Таким образом, идет выравнивание цен на рынке – дилеры и представительства внимательно следят за спросом и за ценовой политикой конкурентов, обращая внимание на каждую нишу в отдельности», — прокомментировал «Ъ-Кубань» Владимир Воротилин.

По мнению собеседника издания, в дальнейшем цены должны подрасти, так как традиционно мертвый сезон скоро закончится, ставка Центробанка России, скорее всего, еще немного снизится, и покупательская активность начнет подталкивать ценники вверх, снижая размеры предлагаемых скидок.

Андрей Пугачев