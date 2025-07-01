Воронежские власти предложили сделать коллективный стенд от ЦФО на ПМЭФ

Воронежская область выступила с инициативой организовать коллективный стенд субъектов Центрального федерального округа на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Данил Кустов на встрече с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прошлогодний стенд Тамбовской области, выполненный в виде куба с «мичуринской яблоней»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Прошлогодний стенд Тамбовской области, выполненный в виде куба с «мичуринской яблоней»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его словам, предложение уже направлено в аппарат полномочного представителя президента в ЦФО. Цель — сократить издержки и обеспечить присутствие региона на форуме в условиях ограниченного бюджета. В этом году Воронежская область не представляла на ПМЭФ собственную инсталляцию.

«Приблизительно стенды на питерском форуме стоят порядка 50–80 млн руб., если говорить об обычных решениях. Более технологичные варианты обходятся еще дороже»,— пояснил господин Кустов. Он подчеркнул, что стенд должен быть не только презентационным, но и постоянно действующим деловым пространством.

От аналогичного представительства на ПМЭФ в этом году также отказались власти Тамбовской области. Как сообщил врио губернатора Евгений Первышов, решение было принято «в связи с непростой ситуацией с бюджетом», отметив, что численность делегации региона также существенно сокращена.

Похожую позицию заняла и Белгородская область. Как сообщали местные СМИ, первый вице-губернатор Илья Пономарев, возглавлявший региональную делегацию, заявил, что отказ от стенда связан со снижением доходов от налога на прибыль и напряженной обстановкой в приграничных районах. При этом отказ от стендов, по его мнению, не повлиял на деловую активность регионов.

Анна Швечикова, Сергей Калашников