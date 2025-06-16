Тамбовские власти из-за сложностей с бюджетом отказались от стенда на ПМЭФ

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил во время совещания в облправительстве, что регион отказывается от стенда на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Также будет сокращена делегация области во главе с господином Первышовым. Эти решения он объяснил «непростой ситуацией с бюджетом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов заявил, что в этом году тамбовские власти продолжат работать над ошибками

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Евгений Первышов заявил, что в этом году тамбовские власти продолжат работать над ошибками

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Чтобы мы ехали со стендом и полной делегацией, нам необходимо вместе очень хорошо и плодотворно поработать. Уже следующий год должен для нас быть в совершенно других показателях»,— сказал глава региона.

Евгений Первышов добавил, что планирует подписать на форуме десять инвестиционных соглашений и провести ряд рабочих встреч, «результатом которых должно стать развитие экономического потенциала» области.

В прошлом году тамбовский стенд на ПМЭФ был посвящен Году семьи. Согласно порталу госзакупок, его организовал московский фонд «Росконгресс» за 43 млн руб. В 2023 году фонд выполнил аналогичные работы за 33,9 млн руб., в 2022-м — за 27,5 млн.

ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Его темой станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Общее количество сессий в программе превышает 150. В них примут участие более 1 тыс. спикеров и модераторов.

Какие соглашения подписали власти макрорегиона на ПМЭФ-2024 — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова