ВЦИОМ: 69% опрошенных россиян считают, что счет на свидании должен оплатить мужчина

ВЦИОМ представил результаты опроса среди россиян на тему романтических свиданий. Согласно материалу центра, лишь 17% респондентов выступают за то, чтобы делить счет в кафе на свидании пополам. 69% опрошенных убеждены, что платить должен мужчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

28% опрошенных мужчин сталкивались с ситуацией, когда женщины приходили на свидание только ради ужина. При этом 9% опрошенных женщин признались, что действительно соглашались на встречу ради похода в ресторан. Такой поступок осуждают 44% респондентов, столько же не видят в этом ничего предосудительного.

«Мужчины осуждают ''свидания ради ужина'' одинаково часто, независимо от того, случалось ли с ними такое. А на мнение женщин влияет их личный опыт. Если подобные свидания в жизни женщины случались, она реже осуждает ''транзакционные'' встречи»,— говорится в материале центра.

Там отмечается, что осуждение потребительского поведения женщин особо ярко подчеркивает ярлык «тарелочница». В то же время ярлык «пополамщик» отражает культурное сопротивление, с которым сталкивается «новая этика гендерного взаимодействия». «То есть финансовая щедрость по-прежнему считается мужской прерогативой, а отказ от нее — поводом для социальной стигмы»,— указали исследователи ВЦИОМа.

Полина Мотызлевская