Почти 17 тонн опасных отходов собрали за неделю экологические службы Петербурга

За минувшую неделю, с 23 по 29 июня, городские аварийные экологические службы Петербурга приняли от жителей города в общей сложности 423 сообщения по вопросам экологической безопасности. Такие цифры назвали в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Специалисты аварийной службы ГБУ «Экострой» выполнили 22 выезда: 19 — для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями и три прочих. В результате было собрано шесть ртутьсодержащих приборов и шесть люминесцентных ламп.

В свою очередь, суда и персонал СПб ГКУ «Пиларн» совершили 11 выездов для проверки сообщений о нефтеразливах. Активной пеной обработаны река Фонтанка, участок Большой Невы от Дворцового моста до пристани Медный Всадник, Обводный канал — между Борисовым и Ново-Калинкиным мостом, река Славянка в районе Рыбацкого моста, река Малая Нева в районе ЗСД.

В рамках действующей в Петербурге программы приема опасных отходов от населения за неделю собрано 865 кг люминесцентных ламп, 120 кг светодиодных ламп, 49 кг термометров и прочих ртутных приборов, 2062 кг батареек и малогабаритных аккумуляторов, 29 кг крупногабаритных аккумуляторов, 905 кг бытовой химии и т.д.

Помимо этого, в Петербурге проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезено 20 кубометров отходов, отметили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за прошлую неделю экологические службы собрали в Петербурге также более 17 тонн опасных отходов.

Андрей Цедрик