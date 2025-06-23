Экологические службы собрали в Петербурге за неделю более 17 тонн опасных отходов

За минувшую неделю, с 16 июня по 22 июня, аварийные экологические службы Санкт-Петербурга приняли от жителей 393 сообщения по вопросам экологической безопасности. Такие цифры назвали в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В частности, специалисты аварийной службы ГБУ «Экострой» выполнили 31 выезд, включая 26 — для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями и пять прочих. В итоге было собрано 73 кг нефтесодержащих отходов, 200 кг химических отходов и семь люминесцентных ламп.

В свою очередь, суда и персонал СПб ГКУ «Пиларн» совершили 12 выездов для проверки сообщений о нефтеразливах. Активной пеной обработаны Галерная гавань в районе Галерного проезда д. 3, река Большая Невка в районе Гренадерского моста и у Выборгской набережной д. 18. По остальным адресам следов загрязнений нефтепродуктами не обнаружено.

В рамках действующей в Петербурге программы приема опасных отходов от населения за неделю собрано 687,4 кг люминесцентных ламп, 136 кг светодиодных ламп, 13,1 кг термометров и прочих ртутных приборов, 2194,1 кг батареек, 1296,7 кг бытовой химии и т.д. Также проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезено 27 куб. м отходов, уточнили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после появления информации о сбросе неочищенных сточных вод и гибели рыбы в реках Войтоловка и Мга в Кировском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик