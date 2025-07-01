Доходам пообещали снижение

В России, возможно, скоро закончится «гонка зарплат» — это следует из свежего бюллетеня Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Опрос российских предприятий продемонстрировал отрицательный баланс зарплатных планов предприятий, что авторы доклада объясняют продолжающимся замедлением роста экономики. Кадровые эксперты, впрочем, пока не видят повсеместного подтверждения этому тренду, не дает его и Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из результатов опроса российских предприятий, выполненного лабораторией Сергея Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, фаза развития рынка труда, в которой он был «рынком соискателя», в России может приближаться к концу. Такая точка зрения представлена в очередном бюллетене конъюнктурных опросов за июнь этого года.

Напомним, с конца 2022 года в России безработица постоянно снижалась — сейчас она находится на историческом минимуме в 2,3%. Максимальных показателей достигла и текучка персонала — из-за конкуренции работодателей и избытка вакансий, которые компании предлагают соискателям. В результате предприятия были вынуждены активно увеличивать зарплаты темпами, сопоставимыми с показателями 2000-х годов: за 2023–2024 годы их рост в реальном выражении превысил 15%.

Отметим, что даже с учетом этого труд в РФ на самом деле остается относительно дешевым — по крайней мере, с точки зрения макроэкономики. Последние несколько лет доля оплаты труда в ВВП страны снижалась, что свидетельствует о том, что прирост производительности обгонял прирост выплат работникам. Несколько скорректировался этот тренд лишь в 2023 году, что повысило долю зарплат в ВВП с 39% до 40,3%. Однако это все равно ниже, чем в предыдущем десятилетии, когда эта доля достигала 45% (подробнее см. “Ъ” от 16 декабря 2024 года).

По оценкам бюллетеня ИНП РАН, в июне этого года произошло завершение трехлетней «зарплатной гонки», «некогда так заботившей и власти, и предприятия». Баланс зарплатных планов предприятий впервые с июля 2022 года стал отрицательным, максимума этот показатель достигал в декабре 2023 года. Также в июне баланс фактических изменений численности работников предприятий опустился уже до минус 14 пунктов, что свидетельствует о сокращении занятости. Баланс ожидаемых изменений численности работников тоже стал во втором квартале 2025 года отрицательным, большинство российских предприятий предполагают дальнейшее сокращение занятости, начавшееся в марте. В июне этот показатель снизился до минус 7 пунктов и оказался хуже майского (последнего на сегодня доступного) баланса для промышленности еврозоны. По мнению авторов бюллетеня, это обусловлено замедлением роста экономики из-за жесткой денежно-кредитной политики и необходимостью предприятий снижать цены на свою продукцию.

Как отмечает партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов, сокращения сотрудников на рынке присутствуют, однако оценить их масштаб пока сложно. «Но мы видим этот процесс в разных отраслях, хотя еще несколько месяцев назад речь шла только об IT-секторе»,— говорит он. «Компании сокращают число своих вакансий — это действительно происходит. Но говорить о том, что они сокращают штат, пока нет оснований»,— отмечает независимый эксперт Алексей Миронов.

Отметим, что данные Росстата пока не свидетельствуют о кардинальном изменении ситуации, правда, они пока отражают состояние рынка труда только на апрель, когда уровень безработицы оставался на рекордно низком уровне в 2,3%. Стабильной, по данным статведомства, на тот момент оставалась и численность нанятых и внешних совместителей, и тех, кто работает по гражданско-правовым договорам.

Анастасия Мануйлова