В Ярославской области с 1 июля подорожает природный газ

В Ярославской области установлены новые розничные цены на природный газ. Соответствующий приказ подписала министр тарифного регулирования региона Мария Сачкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С 1 июля 2025 года цена за газ на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты составит 11250,60 руб./1000 куб.м (было 9783,13 руб./1000 куб. м). На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения —11250,60 руб./куб.м (было 9783,13 руб./1000 куб. м).

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения составит 8915,64 руб./1000 куб. м (было 8503,36 руб./1000 куб. м).

На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели цена за газ составит 7552,00 руб./1000 куб.м (было 6566,96 руб./1000 куб. м). На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов составит 7552,00 руб./ куб.м (было 6566,96 руб./1000 куб.м).

Ранее правительство региона сообщало, что цена газа для населения вырастет на 15%. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги.

Алла Чижова