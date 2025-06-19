В Ярославской области с июля подорожают коммунальные услуги

В Ярославской области с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. Соответствующие изменения региональное правительство анонсировало ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В областной столице тарифы на тепло будут зависеть от ресурсоснабжающей организации, но средний рост составит порядка 16,7%. Холодное водоснабжение подорожает на 8% и составит 42,55 руб./куб. м, водоотведение — на 9,7% (32,03 руб./куб. м).

Тарифы на электроснабжение домов с электроплитами и в сельской местности вырастет на 12,4% и составит 3,9 руб./кВт*ч, домов в городах без электроплит — на 12,6% и составит 5,57 руб./кВт*ч для первого диапазона.

На 12,87% подорожают и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. С 1 июля плата для многоквартирных домов за одного человека в месяц составит 132,4 руб./чел., для индивидуальных жилых домов – 135,17 руб./чел.

Как ранее отмечала министр тарифного регулирования региона Мария Сачкова, в Ярославской области индексация коммуналки будет ниже, чем в некоторых других регионах. Если в Ярославской тарифы вырастут в среднем на 15-17,1%, то во Владимирской — на 18,1%.

Алла Чижова