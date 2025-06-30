Главные новости за 30 июня. Сочи

Цены на молочную продукцию в Сочи продолжили рост. По сравнению с июнем 2024 года средняя стоимость сливочного масла увеличилась на 39,3%, а кисломолочные продукты подорожали на 12–18,8%.

Водолазы МЧС подняли со дна озера тело 48-летнего туриста из Иркутской области, который утонул во время отдыха на базе «Вольница» в Сочи. Тело обнаружили на глубине около 3 м.

С начала 2025 года на сочинском рынке труда зафиксировано снижение количества публикуемых вакансий. В первом полугодии 2025 года на курорте разместили около 10 тыс. предложений, не требующих опыта работы, что заметно ниже показателя за аналогичный период 2024 года, когда подобных вакансий было около 14 тыс.

Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с, ливнях и грозах в Сочи 1 июля, в связи с чем городские службы переведены на усиленный режим работы. Морское волнение может достигнуть 4 баллов с высотой волн 1,3–1,8 м.

В Сочи в мае 2025 года зафиксировано увеличение сезонного спроса на препараты от отравлений и аллергии, а также на средства, способствующие нормализации сна. Используемые при пищевых отравлениях, вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Фармацевты рекомендуют включать такие средства в состав летних аптечек различных форматов — от походных до детских.

В сочинском поселке Вардане стартовал сбор первого урожая голубики. Фермерское хозяйство, на базе которого ведется выращивание субтропических культур, планирует увеличить объемы производства фруктов и ягод в 2,5 раза после выхода садов на полное плодоношение.