Спасатели подняли тело 48-летнего туриста со дна озера в Сочи

Водолазы МЧС подняли со дна озера тело 48-летнего туриста из Иркутской области, который утонул во время отдыха на базе «Вольница» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Специалисты поисково-спасательного отряда обнаружили погибшего на глубине около 3 м, в 5 м от берега. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов курорта.

По словам друзей туриста, путешественник решил доплыть с небольшого пирса до середины озера. Остановившись, он резко ушел под воду. Товарищ поплыл за ним, но найти утонувшего не удалось.

Турист пошел плавать, несмотря на действующие запреты на купание в водоемах, расположенных на территории базы отдыха.

Мария Удовик