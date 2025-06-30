Синоптики предупредили о штормовой погоде в Сочи

Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с, ливнях и грозах в Сочи 1 июля, в связи с чем городские службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным метеорологов, утром и днем 1 июля на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается усиление ветра с порывами 15–17 м/с. Прогнозируются сильные дожди и грозы. Морское волнение может достигнуть 4 баллов с высотой волн 1,3–1,8 м.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Мария Удовик