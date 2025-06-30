Сочинские фермеры планируют собрать в 2,5 раза больше фруктов и ягод

В сочинском поселке Вардане стартовал сбор первого урожая голубики. Фермерское хозяйство, на базе которого ведется выращивание субтропических культур, планирует увеличить объемы производства фруктов и ягод в 2,5 раза после выхода садов на полное плодоношение, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Первый урожай местной голубики — более 320 кг — собран в одном из фермерских хозяйств в Вардане. Предприятие, созданное всего пять лет назад, уже зарекомендовало себя как надежный производитель экологически чистой сельхозпродукции, уточнил глава курорта.

На площади около 30 га хозяйство культивирует субтропические культуры — фейхоа, хурму, инжир, а также высажены молодые фруктовые и ягодные сады. В этом сезоне фермеры планируют собрать 17,5 т ягод и фруктов. По оценке аграриев, после вступления сада в полное плодоношение урожаи возрастут в 2,5 раза.

По данным администрации, в прошлом году аграрии курорта собрали 117 т экзотических фруктов и ягод. Власти отмечают, что субтропическое земледелие в регионе обладает высоким потенциалом и получает поддержку в рамках реализации стратегии развития агропромышленного комплекса города до 2035 года.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте по итогам 2025 года ожидается умеренное увеличение валового сбора субтропических фруктов и ягод. Прирост урожайности по сравнению с прошлым сезоном может достичь 3%, что обусловлено активным развитием плодовых насаждений, высаженных в предыдущие годы и продолжающих вступать в фазу продуктивного плодоношения.

Мария Удовик