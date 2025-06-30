ПИК не выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры строительной компании ПИК утвердили невыплату дивидендов по итогам 2024 года. Это следует из отчета, опубликованного в центре раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пользу этого решения проголосовали более 99% присутствовавших держателей акций. Они последовали рекомендациям совета директоров компании, который настаивал на отказе от выплат в мае. По итогам 2022 и 2023 годов ПИК также отказывалась от выплаты дивидендов.

В конце мая этого года аналогичное решение приняли сразу несколько крупных российских компаний. Среди них — «Газпром», «Норникель», «Магнит» и НМЛК. «Газпром» при этом не выплачивает дивиденды третий год подряд.

Подробнее о тенденции — в материале «Ъ» «Дивиденды уходят в отказ».