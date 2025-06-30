Главные новости за 30 июня. Кавказ

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Ставропольском крае 29 июня. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел опрос в своем Telegram-канале среди подписчиков своего Telegram-канала о мерах регулирования самокатов после смертельного ДТП. Дума Ставропольского края готова рассмотреть законопроект о регулировании использования электросамокатов и электроскутеров.

Арбитражный суд Ставропольского края обязал ГУП «Ставрополькрайводоканал» выплатить 53,9 млн руб. в пользу Росприроднадзора за ущерб, нанесенный реке Кума сбросом сточных вод.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о коррупции бывших сотрудников МВД Дагестана. Главным фигурантом выступает экс-замминистра внутренних дел республики Руфат Исмаилов, который также возглавлял следственное управление ведомства.

С 1 июля на востоке Ставропольского края начал работу новый регоператор по обращению с отходами. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве.

Верховный суд России рассмотрит ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Его обвиняют в крупном мошенничестве с землями национального парка «Приэльбрусье».

Компания «Ставрос» стала подрядчиком капитального ремонта шести многоквартирных домов в Ставрополе на сумму свыше 98 млн руб.

С 30 июня по 30 июля предприниматели Ставрополя могут подать заявки на получение субсидий из городского бюджета в размере до 600 тыс. руб.