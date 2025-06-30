Владимиров поручил устранить проблемы с вывозом мусора до 10 июля
На востоке Ставрополья сменили регоператора по обращению с отходами
С 1 июля на востоке Ставропольского края начал работу новый регоператор по обращению с отходами. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Смена организации произошла из-за того, что предыдущий оператор ненадлежащим образом исполнял свои обязательства. Краевому министерству ЖКХ поручено контролировать процесс устранения проблем с вывозом отходов.
«До 10 июля необходимо разобраться со всеми накопившимися жалобами людей. Важно максимально оперативно создать комфортные для земляков условия», — подчеркнул глава региона.