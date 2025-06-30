Шесть домов в Ставрополе отремонтируют за 98 млн рублей

Компания «Ставрос» стала подрядчиком капитального ремонта шести многоквартирных домов в Ставрополе на сумму свыше 98 млн руб. Решение принято по результатам аукциона, сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Программа работ включает замену двух плоских крыш на скатные без возможности жилого использования, восстановление еще одной плоской кровли, обновление двух фасадов и модернизацию четырех внутридомовых инженерных систем.

Здания возведены во второй половине прошлого века. Строительные материалы устарели, коммуникации выработали ресурс. Проблемы с влажностью, промерзанием и перебоями в работе систем стали постоянными.

«Капремонт не про латание дыр, а про сохранение целого жилого комплекса»,— подчеркнул глава краевого фонда Павел Корниенко.

По его словам, речь идет о безопасности, а не о комфорте. Кровли, фасады, электрические сети и отопление требуют немедленного вмешательства.

Николай Аксенов