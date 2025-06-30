Ставрополькрайводоканал заплатит 53,9 млн рублей за загрязнение реки Кума

Арбитражный суд Ставропольского края обязал ГУП «Ставрополькрайводоканал» выплатить 53,9 млн руб. в пользу Росприроднадзора за ущерб, нанесенный реке Кума сбросом сточных вод. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной разбирательства стал сброс сточных вод в реку Кума, который привел к загрязнению водного объекта. Надзорное ведомство потребовало компенсации за нанесенный природе вред.

В качестве третьих лиц в деле участвовали Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, а также федеральная служба Росприроднадзора.

Взысканная сумма поступит на счет управления Росприроднадзора через Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю. Средства предназначены для платежей по искам о возмещении ущерба водным объектам, находящимся в собственности России.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его вынесения. При соблюдении определенных условий возможно дальнейшее обращение в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок после вступления решения в силу.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» зарегистрировано в Ставрополе в 1997 году. Компания занимается забором, очисткой и распределением воды. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Исполняющий обязанности генерального директора — Александр Лазареску. Выручка предприятия за 2024 год составила 9,5 млрд руб., прибыль — 238,4 млн руб.

Тат Гаспарян