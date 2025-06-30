Малый и средний бизнес Ставрополя получит господдержку до 600 тысяч рублей

С 30 июня по 30 июля предприниматели Ставрополя могут подать заявки на получение субсидий из городского бюджета в размере до 600 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансовая помощь предназначена для представителей малого и среднего бизнеса, работающих в приоритетных сферах деятельности. Предприниматели могут компенсировать 50% от фактических и документально подтвержденных расходов за 18 месяцев до подачи заявки.

В 2024 году на поддержку бизнеса было направлено более 21,5 млн руб. 11 субъектов МСП уже получили субсидии на сумму свыше 3,5 млн руб.

Николай Аксенов