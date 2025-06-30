В Тюменской области коммунальные услуги подорожают на 13-19% с 1 июля

Стоимость коммунальных услуг в муниципалитетах Тюменской области с 1 июля вырастет на 13-19%, сообщил директор департамента тарифной и ценовой политики региона Евгений Карташков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для большинства жителей Тюмени коммунальный платеж увеличится не более чем на 15%, уточнил господин Карташков. «Для квартиры площадью 54 кв. м, в которой проживают три человека, рост коммунального платежа в неотопительный период составит 662 руб., в отопительный период — 1 тыс. 66 руб. в месяц»,— сообщил Евгений Карташков.

Кроме того, господин Карташков напомнил о продолжении выплаты правительством Тюменской области субсидий жителям региона, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) превышают 20% их дохода. Субсидия покрывает всю сумму превышения в пределах социальной нормы площади жилого помещения.

Ранее размер субсидий на оплату ЖКУ увеличили для жителей Свердловской области на 2-8% в зависимости от действующих коммунальных тарифов. Субсидии предоставляются жителям, у которых расходы на оплату ЖКУ превышают 22% в совокупном доходе семьи.

Полина Щуцкая