В Свердловской области увеличат субсидии на оплату ЖКХ

Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) увеличат для жителей Свердловской области на 2-8% в зависимости от действующих коммунальных тарифов, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Соответствующий региональный стандарт стоимости ЖКУ на 2025 год утвержден 27 февраля на заседании правительства под председательством губернатора Евгения Куйвашева. Общий объем средств из областного бюджета на эти цели составит 2,2 млрд руб.

Стандарт позволит рассчитать ежемесячный размер субсидий, исходя из фактических ставок платы за содержание жилья, вступивших в силу с 1 января.

Субсидии предоставляются жителям, у которых расходы на оплату ЖКУ превышают 22% в совокупном доходе семьи. Для одиноко проживающих жителей и семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, этот порог составляет 12%. Средний размер субсидии составляет свыше 1,5 тыс. руб. в месяц, и ее получают около 93 тыс. семей.

Информацию о льготах можно получить в органах местного самоуправления.

Полина Щуцкая