Смольный намерен начать оказывать контрактникам материальную помощь за ранения

Правительство Санкт-Петербурга намерено расширить список лиц, имеющих право на материальную помощь в случае получения ранения (контузии, травмы, увечья). Туда планируют включить контрактников, следует из размещенного на странице антикоррупционной экспертизы документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ъ-СПб» выяснил, что в прежней редакции постановления власти Петербурга готовы оказывать денежную поддержку военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, принимающим участие в СВО. Теперь же, в случае подписания документа, выплаты смогут получать петербуржцы, заключившие контракт с организацией, содействующей выполнению специальных задач, возложенных на ВС РФ, принимающие участие в спецоперации.

Смольный будет выплачивать миллион рублей, если боец получил инвалидность I группы вследствие увечья или заболевания, полученных в ходе службы по контракту. В случае инвалидности II и III группы будут выплачивать 750 тыс. рублей, 500 тыс. рублей — за ранения, которые не привели к инвалидности.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сервис «Возвращение с СВО» стал доступен на «Госуслугах» для жителей Петербурга.

Татьяна Титаева