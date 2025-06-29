Для петербуржцев на «Госуслугах» стал доступен сервис «Возвращение с СВО»

Цифровой сервис «Возвращение с СВО» стал доступен для жителей Санкт-Петербурга на портале «Госуслуг». Участники спецоперации и их родственники могут воспользоваться им для оформления пособий.

О запуске сервиса в Telegram-канале сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Пользователям доступно оформление сразу нескольких пособий и выплат. На сайте размещена единая форма заявления, предоставлять повторно одни и те же документы нет надобности.

Помимо этого, участники СВО и члены их семей смогут ознакомиться на портале с актуальной информацией обо всех льготах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что центр адаптации участников СВО с зависимостями будет работать в Петербурге.

Татьяна Титаева