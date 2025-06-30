Самолет Ханты-Мансийск — Сухум совершил первый рейс

На выходных, 28 июня, состоялся первый рейс самолета авиакомпании «РусЛайн» из Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в Сухум — столицу Абхазии, передает стройкомплекс Югры. Самолет встретили в аэропорту имени В.Г. Ардзинба водной аркой, а также народной музыкой и абхазскими угощениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Перелеты будут совершаться на 50-местном Bombardier CRJ200 по понедельникам и субботам до конца октября, время в полете составляет семь часов. Направление субсидировано властями региона для развития туризма и деловых связей между Югрой и Абхазией — по словам губернатора ХМАО Руслана Кухарука, если пассажиропоток будет устойчивым по итогам летней навигации, то власти рассмотрят возможность организации перелетов в Сухум из других городов региона.

Напомним, запустить регулярные рейсы из ХМАО в Абхазию решили после сообщений о том, что аэропорт Сухума впервые за 30 лет принял первый пассажирский самолет, который прилетел из Москвы. Рейс был тестовым — пассажирами стали абхазские студенты.

Ирина Пичурина