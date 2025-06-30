Прокуратура помогла петербурженке взыскать 1,4 млн рублей долга по алиментам

После обращения жительницы Санкт-Петербурга прокуратура проверила соблюдение прав несовершеннолетних. По итогам проверки отец выплатил 1,4 млн долга по алиментам, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Специалисты установили, что должник ненадлежащим образом исполнил решение суда. Это привело к образованию задолженности.

По представлению прокуратуры Петербурга работа по исполнительному производству запущена. За счет этого удалось погасить долг по алиментам. Мать получила денежные средства в полном объеме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец за три года накопил долг по алиментам почти в 6 млн рублей.

Татьяна Титаева