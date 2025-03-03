Петербуржец за три года накопил долг по алиментам почти в 6 млн рублей

У бизнесмена в возрасте 63 лет после трех лет игнорирования алиментных обязательств перед 17-летним сыном образовался долг почти в 6 млн рублей. Он погасил его из-за риска потерять водительские права и возможности отдыхать за рубежом, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Исполнительное производство о взыскании алиментов было возбуждено судебными приставами Московского района. Взыскательница пожаловалась, что петербуржец не выплачивал алименты с 2021 года. При этом должник является генеральным директором организации и стабильно получает высокую зарплату.

Долг составил 5 млн 733 тыс. рублей. Однако петербуржец не согласился с такой суммой и вместе с юристами обращался в районный отдел ведомства. Визиты не дали результата, поэтому долг остался прежним и продолжал расти. Позже отец несовершеннолетнего погасил его.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга задолжали за услуги ЖКХ 4,2 млрд рублей.

Татьяна Титаева