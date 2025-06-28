В Госдуме хотят вдвое увеличить выплаты на ипотеку для многодетных семей

Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей планируется увеличить с 450 тыс. до 900 тыс. руб., сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это «неплохая поддержка» для населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он напомнил, что в рамках программы для многодетных семей при рождении ребенка выделяют средства на возмещение стоимости жилья. «Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тыс. руб.»,— рассказал политик в интервью «РИА Новости». Когда будут приняты изменения, он не уточнил.

Федеральная выплата на погашение ипотеки положена семьям при рождении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. В июне в Госдуме попросили правительство смягчить условия семейной ипотеки.