В Госдуме хотят вдвое увеличить выплаты на ипотеку для многодетных семей
Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей планируется увеличить с 450 тыс. до 900 тыс. руб., сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это «неплохая поддержка» для населения.
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Он напомнил, что в рамках программы для многодетных семей при рождении ребенка выделяют средства на возмещение стоимости жилья. «Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тыс. руб.»,— рассказал политик в интервью «РИА Новости». Когда будут приняты изменения, он не уточнил.
Федеральная выплата на погашение ипотеки положена семьям при рождении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. В июне в Госдуме попросили правительство смягчить условия семейной ипотеки.