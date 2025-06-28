Обвиненного в госизмене дзержинца осудили на 18 лет

Суд вынес приговор военному пенсионеру из Дзержинска Геннадию Артеменко, обвиненному в государственной измене, хранении дома взрывчатых веществ и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

57-летнего уроженца Украинской ССР признали виновным в сотрудничестве с иностранной организацией «Атеш» (признана в России террористической и запрещена) и расклейке ее агитационных листовок. По трем статьям обвинения Геннадий Артеменко был осужден на 18 лет колонии строгого штрафом в 350 тыс. руб. Также назначили год ограничения свободы после отбывания основного наказания и запретили в течение трех лет администрировать сайты.

Защита, просившая оправдать Геннадия Артеменко, намерена обжаловать приговор. По словам адвоката Артема Никитина, обвинение в госизмене и призывах к терроризму построено на некоей интернет-переписке с украинским координатором. Однако в материалах дела она отсутствует. Поэтому суд отказал защите назначить психолого-лингвистическую экспертизу текста, которого нет, сообщил адвокат Никитин. Он также отметил, что свидетели обыска в квартире Артеменко показали разные места, где был изъят пакет с порохом, шашками и детонаторами, а за батареей, где он хранился согласно протоколу, физически не мог поместиться по своим размерам. При этом хозяин квартиры при изъятии вещдоков не присутствовал, он в наручниках находился в другой комнате, рассказал защитник.

Иван Сергеев