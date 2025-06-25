У военного пенсионера ищут связь с террористами

Военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении отставного подполковника Геннадия Артеменко, которого обвинили в незаконном обороте взрывчатки, государственной измене и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия ФСБ, житель Дзержинска связался с террористической украинской организацией, по заданию которой в 2023 году расклеивал на столбах агитационные листовки, фотографировал режимные объекты, а также хранил дома порох и взрывпакеты с детонаторами. Геннадий Артеменко ни по одному из пунктов обвинения вину не признал, а его адвокат уверен, что она в ходе следствия не доказана. Прокурор в качестве доказательств зачитал прошение семьи Артеменко получить убежище в Польше и сообщения украинского телеграм-канала.

Подполковника запаса из Дзержинска обвинили в работе на иностранных террористов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде начались выездные заседания Второго западного окружного военного суда по уголовному делу 57-летнего Геннадия Артеменко — офицер запаса родился в Днепродзержинске Украинской ССР, служил в советской и российской армии. Уволившись с должности командира дивизиона РВСН, военный пенсионер с женой переехал в Дзержинск, где работал кладовщиком. Его арестовали в октябре 2023 года по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Сотрудники ФСБ изъяли в квартире обвиняемого 60 граммов дымного пороха, два электродетонатора, три шашки-имитации разрывов артиллерийских снарядов и зажигательную трубку. Геннадия Артеменко обвинили по тяжким статьям в государственной измене и публичным призывам к терроризму. Как следовало из обвинительного заключения, являясь «сторонником проукраинских взглядов» и противником СВО с частичной мобилизацией, он из идеологических побуждений решил совершить государственную измену в виде «иной помощи иностранной организации», действовавшей против безопасности Российской Федерации.

Следователь ФСБ обвинил Геннадия Артеменко в том, что он со своих мобильных телефонов по мессенджерам связался с представителями военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» (признано в России террористической организацией и запрещено) и по заданию координатора распечатал на работе и наклеил на столбах в Дзержинске не менее девяти агитлистовок. Они призывали вступать в это движение и прекратить войну.

Как полагает следствие, Геннадий Артеменко фотографировал здания отдела ФСБ в Дзержинске и 69-й бригады материально-технического обеспечения Минобороны. После этого он отсылал съемку украинскому координатору. Фото и видео этих объектов, по заключению спецслужбы, могли быть использованы для организации диверсий и терактов. Гособвинитель также зачитал изъятое у обвиняемого Артеменко письмо в органы власти Польши, в котором тот просил предоставить его семье убежище. В облпрокуратуре упомянули, что в подвале многоквартирного дома в Дзержинске, где проживал Геннадий Артеменко, на двери была признанная экстремистской надпись. Обвинитель долго зачитывал различные сообщения из телеграм-канала террористической организации с призывами сообщать об эшелонах и движении войск — это было положено в обвинение о призывах к терроризму.

Геннадий Артеменко не признал вину по всем пунктам обвинения. «Мне не очень понятно, что такое „проукраинские взгляды“. Видимо, намекают на то, что я этнический украинец и мне в какой-то степени близки и понятны боль и страдания украинского народа, тем более у меня там живет 83-летняя мама. Но я не радуюсь и не хлопаю в ладоши от новостей, когда бомбят Белгород и гибнут российские граждане. Я 25 лет отдал службе в советской и российской армии, ветеран труда федерального значения. Мои взгляды скорее обусловлены наследием СССР, когда человека растили в любви к населяющим Союз народам и была такая общность — советcкий народ. Не знаю, на каком заборе следствие прочитало, что я являюсь противником или сторонником чего-либо»,— сообщил в суде арестант. По его словам, обвинение в госизмене не конкретизировано, а в материалах уголовного дела нет никакой переписки с организацией, которая была признана террористической только спустя год после ареста пенсионера.

Что касается пороха, детонаторов и взрывпакетов, обвиняемый дал понять, что это могли подбросить оперативники при обыске. По его словам, он как подполковник артиллерийских и ракетных войск, точно не стал был хранить порох с шашками там, где его изъяли оперативники, — за батареей. Пакет с боеприпасами туда бы не поместился по своим габаритам, изъяли их в его отсутствие и биологических следов хозяина квартиры на упаковке не обнаружено.

Защита отметила, что следствие не установило происхождение этих предметов, как и умысла Артеменко на их приобретение и хранение. Что касается расклейки листовок на улицах Дзержинска, по мнению адвоката Артема Никитина, нет никаких объективных доказательств причастности его подзащитного. По записям видеокамер невозможно опознать кого-либо и определить сам процесс размещения листовок на улицах Дзержинска. По словам защитника, следствие поручило определить конкретные места, где они якобы были наклеены, только спустя девять месяцев после ареста Геннадия Артеменко. Также пенсионер, по мнению защиты, не может отвечать за публикации телеграм-канала организации, признанной террористической и запрещенной после его ареста, так как не является их автором. Поэтому адвокат намерен просить об оправдании своего подзащитного.

После исследования всех материалов уголовного дела, допроса свидетелей и самого обвиняемого военный суд вынесет приговор.

Роман Кряжев